روسيا تؤكد استعدادها للرد على جميع تهديدات "الناتو" والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش إن روسيا سترد بشكل مناسب على جميع التهديدات التي يشكلها حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

وقال بوياكيفيتش: "لن نضحي بمصالحنا وأمن واستقرار دولتنا لصالح الطموحات الاستعمارية الجديدة لعدد من دول الناتو والاتحاد الأوروبي. سنرد بشكل مناسب على جميع التهديدات التي يخلقونها في أراضي أوكرانيا".

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وأشار إلى أنه "من خلال الانخراط في الصراع الأوكراني والمواجهة المسلحة مع روسيا، فإن الدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي تجعل الوضع في أوروبا والعالم في خطر كبير للغاية. إنهم يفسرون بشكل خاطئ ضبط النفس الروسي على أنه نوع من مظاهر الضعف".

هذا وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن "الناتو" لا يخطط لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا أو المشاركة في العمليات العسكرية بأي شكل من الأشكال.

وأكد ستولتنبرغ أنه من الممكن رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية.

يذكر أنه في 26 فبراير، وفي إطار مؤتمر حول دعم أوكرانيا في باريس، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات من الناتو لدعم نظام كييف، وفي 16 مارس، قال ماكرون إنه لا يقوم "بمبادرات هجومية" ضد موسكو، لكنه أضاف أنه لم يفرض أي حدود فيما يتعلق بمساعدة كييف.

ومن جانبه، أفاد مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين في 19 مارس، بأن فرنسا بدأت بالفعل في إعداد حوالي ألفي عسكري لإرسالهم إلى أوكرانيا، وفي الثاني من مايو الجاري لم يستبعد ماكرون النظر في مسألة إرسال قوات إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس