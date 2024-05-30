لافروف حول أوكرانيا: من الصعب الحوار مع "حزب الحرب"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الحوار مع "حزب الحرب" في أوكرانيا حول السلام أمر يصعب تصوره.

جاء ذلك في مقابلة الوزير مع "نوفوستي"، حيث تابع: "إن الحوار حول السلام في أوكرانيا يصعب تصوره في ظل حكم (حزب الحرب)"، وأضاف أن "حزب الحرب" يسعى، على الأقل كلاميا، إلى هزيمة روسيا "في ساحة المعركة"، وفي ظل مثل هذه الظروف يصعب تصور أي حوار حول السلام.

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وأشار لافروف إلى أنه اعتبارا من 30 سبتمبر 2022 هناك حظر قانوني لدى أوكرانيا على المفاوضات مع روسيا.

وبشأن الوضع القانوني للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قال لافروف: "لقد تحدث الرئيس بوتين بهذا الشأن بوضوح تام في مؤتمر صحفي بمينسك، 24 مايو الجاري".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، عقب محادثات روسية بيلاروسية، 24 مايو، إن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أدرجت زيلينسكي على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها بموجب إحدى مواد القانون الجنائي الروسي.

يذكر أن صلاحيات زيلينسكي، الممنوحة له بموجب الدستور الأوكراني، كرئيس قد انتهت ليلة 21 مايو، وبعدها فقد أصبح فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.

المصدر: نوفوستي