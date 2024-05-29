"طالبان" تعرب عن تقديرها الكبير لتصريحات السلطات الروسية بشأن العلاقات مع أفغانستان

أعرب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن تقدير كابل الشديد لتصريحات السلطات الروسية بشأن إقامة علاقات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وقال مجاهد في تعليق لوكالة "تاس": "في الآونة الأخيرة، كانت كلمات المسؤولين الروس إيجابية، وهذا يشير إلى أنهم يريدون إبقاء التفاعل مع إمارة أفغانستان الإسلامية (اسم الدولة الذي تستخدمه طالبان) مفتوحا".

وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حركة "طالبان" تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله".

ويوم الاثنين الماضي، أخطرت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان الكرملين بإمكانية إزالة حركة "طالبان" من قوائم الإرهاب في روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان أن موسكو وجهت الدعوة إلى حركة "طالبان" لحضور ممثلين عنها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وأضاف أن موقف الخارجية الروسية تجاه إزالة الحركة من القائمة "إيجابي".

يشار إلى أن روسيا صنفت حركة "طالبان" منظمة إرهابية في روسيا الاتحادية عام 2003، وبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس 2021، وصلت "طالبان" إلى السلطة في البلاد، وبدأت روسيا والصين وغيرهما من الدول المؤثرة في العالم بحث مسألة الاعتراف بالحركة.

المصدر: RT