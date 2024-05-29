مواجهات عنيفة بين الشرطة ومؤيدين لفلسطين أمام سفارة إسرائيل في العاصمة المكسيكية (فيديوهات)

أصيب 6 عناصر شرطة في مواجهات مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين ألقوا عليهم قنابل المولوتوف والحجارة خلال اشتباكات ليلية عنيفة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة المكسيكية، مكسيكو.

وفي حي لوماس دي تشابولتيبيك، حيث يقع مكتب العمدة ميغيل هيدالغو في مدينة مكسيكو، واجهت الشرطة المتظاهرين الذين ألقوا قنابل المولوتوف، وأضرموا النيران في منزل يقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Manifestantes realizan destrozos al exterior de la Embajada de Israel en #CdMx; los involucrados muestran su apoyo a Palestina.



PARTE 1



📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @paobarquetpic.twitter.com/90PK2Xvkc9 — @telediario (@telediario) May 29, 2024

وردّد المحتجون بصوت عال "لا تدافعوا عن مرتكبي الإبادة الجماعية"، "إنهم يقتلون الأطفال"، وحاولت الشرطة تطويقهم وحراسة مرافق السفارة الإسرائيلية، إلا أن المواجهة تأزمت، وتحولت من مظاهرة سلمية إلى اشتباك عنيف.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Manifestantes realizan destrozos al exterior de la Embajada de Israel en #CdMx; los involucrados muestran su apoyo a Palestina.



PARTE 4



📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @paobarquetpic.twitter.com/oypyHosA5X — @telediario (@telediario) May 29, 2024

كما حاول المتظاهرون إزالة الحواجز التي أقامتها العناصر الأمنية في محاولة لحماية مرافق سفارة تل أبيب وتعرضوا للقنابل المسيلة للدموع، ورد متظاهرون بهجمات مستخدمين أسطوانات إطفاء الحرائق وكانت غالبية المتظاهرين من العنصر النسوي.

▶️ Tras las violentas protestas al exterior de la Embajada de Israel, los manifestantes se retiran; en el lugar solo quedan los destrozos de la movilización.



📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @paobarquetpic.twitter.com/u8SILVmmhq — @telediario (@telediario) May 29, 2024

▶️ #ÚLTIMAHORA | Manifestantes realizan destrozos al exterior de la Embajada de Israel en #CdMx; los involucrados muestran su apoyo a Palestina.



PARTE 2



📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @paobarquetpic.twitter.com/gGKp2T6SpU — @telediario (@telediario) May 29, 2024

وأفادت الأنباء بإصابة 6 من رجال الشرطة خلال الاحتجاج معظمهم تعرض لحروق في أجزاء مختلفة من الجسم، وتم تقديم إسعافات أولية لهم في المكان.

المصدر: Telediario