"لا توجد مناطق آمنة للمدنيين".. ماكرون يستهجن الغارات الإسرائيلية على رفح

استهجن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا من النازحين في رفح، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

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وكتب ماكرون اليوم الاثنين على منصة "إكس": "غاضبون من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا بين النازحين في رفح".

مضيفا: "يجب أن تتوقف هذه العمليات. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين"، داعيا "إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".

ويأتي ذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا وعشرات المصابين.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.



These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.



I call for full respect for international law and an immediate ceasefire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2024

المصدر: RT