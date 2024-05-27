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النيابة الروسية تحيل قضية عسكري أمريكي إلى المحكمة بتهمة السرقة والتهديد بالقتل

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النيابة الروسية تحيل قضية عسكري أمريكي إلى المحكمة بتهمة السرقة والتهديد بالقتل
RT
العسكري الأمريكي غوردون بلاك
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أحالت النيابة العامة في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي إلى المحكمة قضية العسكري الأمريكي غوردون بلاك بتهمة السرقة والتهديد بالقتل في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

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وجاء في بيان النيابة العامة: "أسندت النيابة في منطقة بيرفومايسكي بمدينة فلاديفوستوك الاتهام للمواطن الأمريكي المذكور وأحالته للمحكمة".

وأضافت أن غوردون بلاك من مواليد عام 1989، وألقي القبض عليه في مايو 2024 في شقة صديقته بفلاديفوستوك حيث كان يعيش معها منذ أبريل الماضي.

وأشير في البيان إلى توقيفه بموجب شكوى من صديقته ادعت فيها عليه بضربها وسرقة 10 آلاف روبل من محفظتها، أنفقها على احتياجاته الشخصية، وأن المتهم اعترف بالجرم المنسوب إليه.

المصدر: نوفوستي

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