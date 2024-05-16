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روسيا.. الجندي الأمريكي المعتقل في فلاديفوستوك يعترف بجريمته

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روسيا.. الجندي الأمريكي المعتقل في فلاديفوستوك يعترف بجريمته
Sputnik
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اعترف الجندي الأمريكي جوردون بلاك الذي تم اعتقاله في فلاديفوستوك بتهمة "السرقة"، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وجاء في بيان الشرطة: "اعترف المتهم بالذنب وتعاون مع التحقيق، التحقيق يجري باللغة الإنجليزية من خلال مترجم".

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وأكد الجيش الأمريكي في وقت سابق أن روسيا أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال جندي أمريكي في 2 مايو في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي بتهمة انتهاك القانون.

وحسب قناة NBC التلفزيونية، فإنه تم اعتقال الرقيب غوردون بلاك للاشتباه في قيامه بالسرقة. وذكرت القناة أن العسكري كان يخدم في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وبعد الانتهاء من خدمته ذهب إلى روسيا بمبادرة منه لزيارة امرأة يزعم أنه كان على علاقة غرامية معها.

وأشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصادرها إلى أن بلاك تعرف على امرأة من فلاديفوستوك عبر الإنترنت، ثم جاء إليها وعاش معها "لبعض الوقت"، قبل أن يعتدي عليها ويسرق منها 200 ألف روبل (نحو 2.2 ألف دولار) وكمية من الكحول.

 

 

 

المصدر: تاس

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