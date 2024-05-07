الخارجية الروسية تكشف حقيقة احتجاز عسكري أمريكي في فلاديفوستوك

صرحت ممثلية وزارة الخارجية الروسية في فلاديفوستوك اليوم الثلاثاء بأن احتجاز جندي أمريكي في المدينة في وقت سابق هذا الشهر لا علاقة له بالتجسس أو السياسة.

ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول في الممثلية قوله: "هذه القضية لا علاقة لها بالسياسة أو التجسس، على حد علمنا، هذه جريمة عادية لا غير، لذلك فإن ممثلية الخارجية في فلاديفوستوك لا تراقب عن كثب مصير المواطن الأمريكي".

وأفادت محكمة بريمورسكي الإقليمية في فلاديفوستوك بأنه تم اعتقال الجندي الأمريكي غوردون بلاك بموجب مادة "سرقة"، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

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وأكد الجيش الأمريكي في وقت سابق أن روسيا أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال جندي أمريكي في 2 مايو في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي بتهمة انتهاك القانون.

وحسب قناة NBC التلفزيونية، فإنه تم اعتقال الرقيب غوردون بلاك للاشتباه في قيامه بالسرقة. وذكرت القناة أن العسكري كان يخدم في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وبعد الانتهاء من خدمته ذهب إلى روسيا بمبادرة منه لزيارة امرأة يزعم أنه كان على علاقة غرامية معها.

وأشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصادرها إلى أن بلاك تعرف على امرة من فلاديفوستوك عبر الإنترنت، ثم جاء إليها وعاش معها "لبعض الوقت"، قبل أن يعتدي عليها ويسرق منها 200 ألف روبل (نحو 2.2 ألف دولار) وكمية من الكحول.

المصدر: وكالات