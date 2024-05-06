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NBC: اعتقال عسكري أمريكي في روسيا

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NBC: اعتقال عسكري أمريكي في روسيا
Globallookpress Nikolay Gyngazov
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أفادت قناة NBC التلفزيونية بأنه تم اعتقال جندي أمريكي للاشتباه في قيامه بالسرقة في روسيا، بعد وصوله إليها برغبته من كوريا الجنوبية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هويتهم بالاسم أو المنصب قولهم بأنه "تم اعتقال جندي أمريكي في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

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وأشارت القناة إلى أن العسكري خدم كجزء من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.

وأضافت: "إنه متهم بالسرقة، ولكن من غير الواضح مدى صحة هذه الاتهامات".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض على علم بأمر الاعتقال: "لا أستطيع أن أتحدث كثيرا عن هذا الآن، وأتمنى أن تتفهموا الأمر من الأفضل طرح هذا السؤال على زملائنا من وزارة الدفاع، ولكننا نعرف ذلك".

المصدر: وكالات

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