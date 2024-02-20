الأمن الروسي يعتقل مواطنة روسية أمريكية موّلت قوات كييف (فيديو)

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنة روسية أمريكية كانت تجمع الأموال لشراء الأسلحة والذخائر عبر جهات أجنبية للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "اعتقلت في مدينة يكاتيرينبورغ مواطنة روسية أمريكية عمرها 33 عاما من سكان لوس أنجلوس بتهمة تقديم الدعم المالي لدولة أجنبية بما يهدد أمن روسيا".

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وأظهرت التحقيقات أن المعتقلة كانت تجمع الأموال منذ فبراير 2022 لتمويل شراء معدات وأسلحة وذخيرة للقوات الأوكرانية، كما شاركت في الولايات المتحدة في مسيرات مؤيدة لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي