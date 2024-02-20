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الأمن الروسي يعتقل مواطنة روسية أمريكية موّلت قوات كييف (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل مواطنة روسية أمريكية موّلت قوات كييف (فيديو)
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنة روسية أمريكية كانت تجمع الأموال لشراء الأسلحة والذخائر عبر جهات أجنبية للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "اعتقلت في مدينة يكاتيرينبورغ  مواطنة روسية أمريكية عمرها 33 عاما من سكان لوس أنجلوس بتهمة تقديم الدعم المالي لدولة أجنبية بما يهدد أمن روسيا".

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وأظهرت التحقيقات أن المعتقلة كانت تجمع الأموال منذ فبراير 2022 لتمويل شراء معدات وأسلحة وذخيرة للقوات الأوكرانية، كما شاركت في الولايات المتحدة في مسيرات مؤيدة لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي

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