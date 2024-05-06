الجيش الأمريكي يعلق على اعتقال جندي أمريكي في روسيا

أعلن الجيش الأمريكي أن روسيا أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال جندي أمريكي في 2 مايو في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي بتهمة انتهاك القانون.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث: "احتجزت السلطات الروسية في فلاديفوستوك جنديا أمريكيا بتهمة السلوك الإجرامي في 2 مايو 2024، وأخطرت روسيا وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

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وأشارت إلى أنه وفقا لهذه المعلومات، فقد أبلغ الجيش عائلة المعتقل بالحادث، وتقدم له وزارة الخارجية الدعم القنصلي.

وأضافت: "نظرا لحساسية هذا الأمر، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وأفادت قناة NBC التلفزيونية في وقت سابق بأنه تم اعتقال جندي أمريكي للاشتباه في قيامه بالسرقة في روسيا. مشيرة إلى أن العسكري خدم كجزء من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.

المصدر: "نوفوستي"