 
مباشر

الجيش الأمريكي يعلق على اعتقال جندي أمريكي في روسيا

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلق على اعتقال جندي أمريكي في روسيا
Globallookpress Simon Belcher
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhp7

أعلن الجيش الأمريكي أن روسيا أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال جندي أمريكي في 2 مايو في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي بتهمة انتهاك القانون.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث: "احتجزت السلطات الروسية في فلاديفوستوك جنديا أمريكيا بتهمة السلوك الإجرامي في 2 مايو 2024، وأخطرت روسيا وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يعتقل أحد سكان بريموريه بعد الاشتباه بضلوعه بالتجسس
الأمن الروسي يعتقل أحد سكان بريموريه بعد الاشتباه بضلوعه بالتجسس

وأشارت إلى أنه وفقا لهذه المعلومات، فقد أبلغ الجيش عائلة المعتقل بالحادث، وتقدم له وزارة الخارجية الدعم القنصلي.

وأضافت: "نظرا لحساسية هذا الأمر، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وأفادت قناة NBC التلفزيونية في وقت سابق بأنه تم اعتقال جندي أمريكي للاشتباه في قيامه بالسرقة في روسيا. مشيرة إلى أن العسكري خدم كجزء من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا