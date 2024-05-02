الأمن الروسي يعتقل أحد سكان بريموريه بعد الاشتباه بضلوعه بالتجسس

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد سكان إقليم بريموريه، بعد الاشتباه في قيامه بالتجسس ونقل معلومات إلى الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، مصدر في الفرع الإقليمي للأمن الفيدرالي الروسي، وأشار إلى أن التحقيق مع المعتقل بدأ بعد فتح قضية جنائية ضده بتهمة الخيانة.

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وقال المصدر: "تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من إحباط نشاط غير قانوني لأحد سكان إقليم بريموريه، المتورط في ارتكاب الخيانة العظمى في شكل تجسس لصالح مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية".

ووفقا للمصدر، قام المعتقل المذكور بتوجيه من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، "بجمع معلومات حول البنية التحتية العسكرية في المنطقة ونقلها إلى المشرفين عليه، وذلك رغم إدراكه الكامل لإمكانية استخدامها من قبل العدو ضد أمن روسيا الاتحادية، بما في ذلك أثناء تنفيذ عمليات تأثير مباشر ضد روسيا".

وأكد المصدر أنه تم زج المتهم في السجن على ذمة التحقيق بعد فتح قضية جنائية ضده وفقا لمادة "الخيانة" من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

المصدر: نوفوستي