بيسكوف يصف الاتصالات الشخصية بين بوتين وميرضيائيف بأنها جزء مهم من الزيارة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاتصالات الشخصية بين الرئيسين فلاديمير بوتين، والأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف في طشقند تجعل من الممكن مناقشة القضايا الأكثر حساسية.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي: "الآن يتجه الرئيسان لإجراء اتصالات شخصية، والتي تعد في الواقع أحد العناصر المهمة لهذه الزيارة، لأنها ستكون فرصة لمناقشة القضايا الأكثر حساسية".

وأشار بيسكوف، إلى أن جميع الاحتفالات سيتبعها ساعات طويلة من التواصل.

وقد وصل بوتين إلى طشقند يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقباله في المطار رئيس أوزبكستان.

ويعتزم الرئيسان خلال المفاوضات مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية.

المصدر: تاس





