الرئيس الروسي يصل إلى أوزبكستان في زيارة دولة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إلى أوزبكستان، حيث سيجري في إطار زيارة دولة تستمر يومين محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت مِرضيايف.

ويزور بوتين البلاد بدعوة من رئيس أوزبكستان، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين، من اليوم وحتى الغد.

ويعتزم الرئيسان خلال المفاوضات مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية.

وتمثل زيارة بوتين إلى أوزبكستان المحطة الثالثة له في جولته الخارجية الأولى منذ بدء ولايته الجديدة، حيث استهلّها بالصين، قبل أن يتوجه إلى بيلاروس.

ومن المتوقع أن يشمل جدول بوتين زيارة معالم العاصمة الأوزبكية طشقند، وحضور فعاليات احتفالية ورسمية، إضافة إلى المشاركة.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إلا أن بوتين التقى ميرضيايف في موسكو خلال احتفالات روسيا بالنصر على النازية في الـ9 من مايو الجاري، في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين الحليفين.

ويتواصل رئيسا البلدين بانتظام، وقد أجريا محادثات هاتفية في 21 مايو، وفي سياق زيارة بوتين المرتقبة، سيناقش الزعيمان عددا من المواضيع، بما في ذلك تعميق التعاون التجاري والاقتصادي.

المصدر: RT