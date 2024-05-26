الرئيس الروسي يصل إلى أوزبكستان في زيارة رسمية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إلى أوزبكستان، حيث سيجري في إطار زيارة رسمية تستمر يومين محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت مِرضيايف.

ويزور بوتين البلاد بدعوة من رئيس أوزبكستان، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين، من اليوم وحتى الغد.

ويعتزم الرئيسان خلال المفاوضات مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية.

وهذه هي رحلة بوتين الثالثة إلى الخارج منذ بداية ولايته الرئاسية الجديدة، وستكون الزيارة بمثابة زيارة رسمية وهذه هي أعلى حالة ممكنة. وتتضمن الزيارة جولة في مدينتين. ولكن من المتوقع أن يزور بوتين طشقند فقط في رحلته. وكما أوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، "هذه المسألة يمكن حلها بمرونة - وفقا لما هو مطلوب من هذا الجانب أو من الجانب الآخر".

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وقد قابل بوتين مِرضيايف آخر مرة منذ ما يزيد قليلا عن أسبوعين، حين جاء زعيم أوزبكستان إلى موسكو للاحتفال بذكرى النصر على الفاشية الهتلرية.

ويتواصل رئيسا البلدين بانتظام بطرق أخرى، بما في ذلك عبر الهاتف. وقد جرت محادثتهما الهاتفية السابقة في 21 مايو. وفي سياق زيارة بوتين المرتقبة، ناقش الزعيمان عددا من المواضيع، بما في ذلك تعميق التعاون التجاري والاقتصادي.

المصدر: RT