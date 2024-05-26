روسيا بصدد تنظيم معارض تصويرية في 10 دول توثق جرائم نظام كييف

أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة خلال زيارته القاهرة عن نية روسيا تنظيم معارض تصويرية في أكثر من 10 دول توثق جرائم نظام كييف، وتوضح موقف روسيا.

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وقال ميروشنيك على هامش معرض "الحقيقة القاسية لجرائم نظام كييف" ومؤتمر "روسيا والنظام العالمي الجديد" في القاهرة: "نخطط لتنظيم معارض في عدد من الدول... لدينا برنامج واسع تم تنسيقه مع مؤسسة "روس سوترود نيتشيستفو" الروسية وسفاراتنا في عدد من بلدان العالم. أرجح تنظيم المعارض في أكثر من 10 دول".

وأضاف: "الصور ستوثق قصف المناطق السكنية والإعدامات التعسفية وضرب أهداف تخضع لحماية المنظمات الدولية. سننظم المعارض في الدول التي نأمل أن تستمع إلينا".

وتابع: "وصلنا إلى هنا لعرض الحقائق وتوضيح موقف روسيا".

المصر: نوفوستي