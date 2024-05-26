 
مباشر

روسيا بصدد تنظيم معارض تصويرية في 10 دول توثق جرائم نظام كييف

أخبار العالم

روسيا بصدد تنظيم معارض تصويرية في 10 دول توثق جرائم نظام كييف
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm3x

أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة خلال زيارته القاهرة عن نية روسيا تنظيم معارض تصويرية في أكثر من 10 دول توثق جرائم نظام كييف، وتوضح موقف روسيا.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية ترسل إلى بعثاتها في الخارج مراجعة بجرائم كييف
الخارجية الروسية ترسل إلى بعثاتها في الخارج مراجعة بجرائم كييف

وقال ميروشنيك على هامش معرض "الحقيقة القاسية لجرائم نظام كييف" ومؤتمر "روسيا والنظام العالمي الجديد" في القاهرة: "نخطط لتنظيم معارض في عدد من الدول... لدينا برنامج واسع تم تنسيقه مع مؤسسة "روس سوترود نيتشيستفو" الروسية وسفاراتنا في عدد من بلدان العالم. أرجح تنظيم المعارض في أكثر من 10 دول".

وأضاف: "الصور ستوثق قصف المناطق السكنية والإعدامات التعسفية وضرب أهداف تخضع لحماية المنظمات الدولية. سننظم المعارض في الدول التي نأمل أن تستمع إلينا".

وتابع: "وصلنا إلى هنا لعرض الحقائق وتوضيح موقف روسيا".

المصر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز