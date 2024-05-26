الهند.. مقتل 7 رضّع بحريق في مركز لرعاية الأطفال (فيديو)

لقي 7 رضع مصرعهم مساء السبت إثر بحريق في مركز لرعاية الأطفال في العاصمة الهندية نيودلهي.

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وقال أتول جارغ، ضابط الإطفاء، إن رجال الإنقاذ نقلوا 12 طفلا حديث الولادة من المركز الواقع في منطقة فيفيك فيهار شرق دلهي، إلى مستشفى قريب، لكن 5 منهم ماتوا بسبب استنشاق الدخان.

وأشار سوريش كومار، رجل إطفاء آخر، إلى أنه تم إخماد الحريق في الطابق الأول من المركز خلال نحو ساعة.

وفي وقت سابق من السبت، لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم في حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي مزدحمة بمدينة راجكوت في ولاية غوجارات غربي الهند.

والحرائق شائعة في الهند، حيث ينتهك عمال البناء والسكان في كثير من الأحيان قوانين البناء وقواعد السلامة.

BREAKING: At least seven newborns were killed after a massive fire broke out at a New Born Baby Care children's hospital in Delhi's Vivek Vihar area on Saturday night.



DFS said five newborns were rescued and hospitalized.pic.twitter.com/PRwuL1a22W — 𝕏 News India (@xNewsIND) May 26, 2024

المصدر: أ ب