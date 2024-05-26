بينهم عدة أطفال.. مقتل 27 شخصا جراء حريق ضخم في متنزه هندي ( فيديو)

قتل مالا يقل عن 27 شخصا بينهم عدة أطفال جراء حريق ضخم اندلع أمس السبت في متنزه ترفيهي بمدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.

وقال مفوض الشرطة راجو بهارغافا إنه تمت السيطرة على الحريق، وتجري عملية إنقاذ، فيما أكد ضابط الشرطة فيناياك باتيل على أن جثث القتلى كانت متفحمة ومن الصعب التعرف عليها.

#Rajkot | Visuals from the fire incident site at the TRP amusement park. Death toll stands at 27 including four children. Gujarat CM Bhupendra Patel visited the site for inspection on Sunday morning.



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وعادة ما يكون المتنزه مكتظ بالعائلات التي لديها أطفال يستمتعون بالإجازة الصيفية المدرسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء وهم يزيلون الحطام حول مبنى الأسطح المنهارة المصنوعة من الصفيح، والتي قالت تقارير إعلامية إنها كانت تستخدم للعب البولينغ وعربات التسوق الصغيرة والترامبولين.

At least 24 people have been killed in a fire at an amusement park in Rajkot in the Gujarat region of western India, according to local media.

A large rescue operation is ongoing in the area and several people are still unaccounted for.

Children are reportedly among the dead. pic.twitter.com/G2PbPAHQDQ — FlashFeed (@FlashFeed365) May 25, 2024

ومدينة الملاهي مملوكة لشخص يدعى يوفراج سينغ سولانكي، وقال بهارغافا إن الشرطة سترفع قضية إهمال ضده، مضيفا: "سنسجل جريمة الإهمال والوفيات التي حدثت. وسيتم إجراء مزيد من التحقيقات بمجرد الانتهاء من عملية الإنقاذ".

At least 20 people die in a fire at an amusement park in India pic.twitter.com/rZbuJwuVlv — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) May 25, 2024

في غضون ذلك، كتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقع "إكس": "لقد أحزنتنا مأساة الحريق في راجكوت جميعا. وفي محادثتي الهاتفية معه منذ فترة قصيرة، أخبرني رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبندراباي باتل جي عن الجهود الجارية لضمان تقديم كل المساعدة الممكنة إلى المتضررين.".

The fire tragedy in Rajkot has saddened us all. In my telephone conversation with him a short while ago, Gujarat CM Bhupendrabhai Patel Ji told me about the efforts underway to ensure all possible assistance is provided to those who have been affected. @Bhupendrapbjp — Narendra Modi (@narendramodi) May 25, 2024

المصدر: أ ب