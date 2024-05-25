ماكرون يدعو لوبان لمناظرة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لإجراء مناظرة مع رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني مارين لوبان قبل انتخابات البرلمان الأوروبي..

قال ماكرون خلال مقابلة أجراها مع صحيفة لو باريزيان: أنا مستعد لإجراء مناظرة مع مارين لوبان، فإذا كنا نعتقد أن هذه الانتخابات ستقرر مصير فرنسا جزئيا، وأنا أعتقد أن الأمر كذلك، فنحن بحاجة إلى إجراء مناظرة".

وأضاف رئيس فرنسا أنه بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، لن يكون هذا النقاش مثيرا للاهتمام، لأنه يشغل أصلا منصب “رئيس البلاد”. وقد أكد أنه يروج فعليا لمرشحي حزب النهضة الذي أسسه، والذي حقق قبل أسبوعين من التصويت مستوى أدنى بمرتين من حزب لوبان في استطلاعات الرأي العام.

وردت مارين لوبان على ذلك عبر منصة "X" قائلة: أنا مستعدة للمشاركة في مناظرة ضد ماكرون إذا وضع على المحك مسألة استقالته أو حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حالة فشل قائمة النهضة".

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وأضافت: لئن دخل رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة وليس زعيم الأغلبية البرلمانية، الساحة الانتخابية، فعليه أن يقبل بالنتائج وأن يكون مستعدا "للعواقب".

تنافس قديم

التقت مارين لوبان وإيمانويل ماكرون وجها لوجه أكثر من مرة خلال مناظرات متلفزة، خاصة قبل الجولتين الثانيتين من الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022.

وفي كلتا الحالتين، أظهرت استطلاعات الرأي أفضلية رئيس الدولة الحالي، لكن في عام 2022 ضاقت الفجوة بينهما بشكل حاد.

المصدر: تاس