السعودية وقطر والإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص رفح

رحبت السعودية وقطر والإمارات بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح مؤكدين ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووقف التصعيد في كامل المناطق الفلسطينية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "يشكل هذا القرار خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، لكنها شددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية".

إقرأ المزيد

وجددت المملكة "دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".

بدورها، رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه "يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة".

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها "على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد"، كما أكدت "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع".

وفي السياق نفسه، رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، وأوضحت خارجيتها في بيان، أن "دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".

إقرأ المزيد

وشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً في هذا الصدد أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".

وقد أمرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تعد قراراتها ملزمة قانونا إسرائيل يوم الجمعة بوقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، والإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا.

المصدر: أ ف ب