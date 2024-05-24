مفوض أوروبي ينفي توجيهه تهديدات لرئيس وزراء جورجيا

نفى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن يكون قد قام بتهديد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه خلال اتصال هاتفي معه مؤكدا أن كلماته "أخرجت عن سياقها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فارهيلي قوله: "يؤسفني بصدق أن يكون جزء محدد من محادثتي الهاتفية (مع رئيس وزراء جورجيا) قد تم إخراجه عن سياقه".

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وفي وقت سابق من يوم الخميس صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أنه تعرض للتهديد بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب"، مؤكدا أن مفوضا أوروبيا (لم يحدد هويته) هدده بمصير مشابه لمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخرا.

يذكر أن البرلمان الجورجي وافق يوم 14 مايو في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".

ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.

وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.

المصدر: نوفوستي