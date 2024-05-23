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ماسك: الطائرات المسيرة فقط هي أساس الحروب المستقبلية

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ماسك: الطائرات المسيرة فقط هي أساس الحروب المستقبلية
Legion-Media
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يعتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الطائرات المسيرة وحدها هي التي ستشارك في الحروب المستقبلية.

كتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "إن الحروب المستقبلية يفترض أن تعتمد على الطائرات المسيرة فقط. حينها سيموت الناس بسرعة كبيرة".

وفي منشور آخر، علق ماسك على تصريحه السابق بأن الطرف المنتصر في الحروب المستقبلية سيكون الدول التي تمتلك أفضل الطائرات المسيرة.

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وكتب ماسك: "يتوجب مضاعفة أعداد الطائرات المسيرة التي يتم إنتاجها شهريا بحيث تكون أعدادها قريبة من متوسط أعداد الطائرات المسيرة التي يتم تدميرها، وسيفوز الطرف الذي يمتلك العدد الأكبر منها".

المصدر: ريا نوفوستي

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