الفصائل العراقية تعلن ضرب أهداف حيوية في ميناء حيفا بصواريخ "أرقب" (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة العراقية "ضرب أهداف حيوية في ميناء حيفا بصواريخ "أرقب" كروز مطورة".

وجاء في بيان فصائل المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس أهدافا حيوية في أراضينا المحتلة بميناء حيفا، بواسطة صواريخ نوع الأرقب كروز مطور، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ونشرت المقاومة العراقية عبر تطبيق "تلغرام" "فيديو للحظة إطلاق الصواريخ".

المصدر: RT