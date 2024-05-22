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ماسك يبدي استعداده لإدارة المناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

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ماسك يبدي استعداده لإدارة المناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية
AP
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أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استعداده لإدارة المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، بمشاركة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.

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وفي وقت سابق، أعرب ماسك عن تأييده مشاركة كينيدي جونيور في المناظرات التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وعندما سأله كينيدي عبر منصة "إكس" عما إذا كان مستعدا لاستضافة لمناظرة بين مرشحي الرئاسة بمشاركته، رد ماسك بكلمة واحدة: "طبعا".

وفي وقت سابق وافق بايدن وترامب على إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما في 27 يونيو على منصة قناة "سي إن إن" وفي 10 سبتمبر على منصة قناة "أيه بي سي".

المصدر: RT

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