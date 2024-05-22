ماسك يبدي استعداده لإدارة المناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استعداده لإدارة المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، بمشاركة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.

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وفي وقت سابق، أعرب ماسك عن تأييده مشاركة كينيدي جونيور في المناظرات التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وعندما سأله كينيدي عبر منصة "إكس" عما إذا كان مستعدا لاستضافة لمناظرة بين مرشحي الرئاسة بمشاركته، رد ماسك بكلمة واحدة: "طبعا".

وفي وقت سابق وافق بايدن وترامب على إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما في 27 يونيو على منصة قناة "سي إن إن" وفي 10 سبتمبر على منصة قناة "أيه بي سي".

المصدر: RT