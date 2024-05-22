بلينكن: الهدنة في غزة "ممكنة" لكن قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية "عقّدها"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إبرام اتفاق هدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة لا يزال "ممكنا"، وأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "يعقد" هذه الجهود.

وقال بلينكن خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، هي الأولى ضمن أربع جلسات مقررة الأربعاء "أعتقد أننا كنا قريبين جدا لمرتين" من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن رهائن، مشيدا بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون.

إقرأ المزيد

وقال بلينكن "نحن نعمل على ذلك كل يوم. أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية".

وأضاف "لكن تطورات عدة تشكل تحديا.. فالقرار الخاطئ للغاية الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم أمس والمساواة المخزية بين "حماس" وقادة إسرائيل لن يؤدي سوى إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

المصدر: أ ف ب