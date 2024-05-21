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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 161 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 161 شخصا
Legion-Media
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أعلن الدفاع المدني البرازيلي أن عدد الذين توفوا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية، والتي بدأت منذ أوائل مايو وما تزال مستمرة، وصل إلى 161 شخصا.

وجاء في ملخص على موقع الدفاع المدني في ريو غراندي دو سول: "الجرحى: 806، المفقودون: 85، الوفيات المؤكدة: 161".

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وقال رجال الإنقاذ إن 581 ألف شخص فروا من منازلهم منذ بدء الفيضانات قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويعيش 71.5 ألف في ملاجئ مؤقتة.

وأثرت الكارثة على 2.34 مليون من سكان الولاية في 467 بلدة من أصل 497. ولا يزال أكثر من 27 ألف شخص و18 طائرة و265 سفينة يشاركون في عمليات الإنقاذ.

وبحسب الرسوم البيانية الموجودة على موقع الدفاع المدني، فإن منسوب نهر جوايبا، الذي يتدفق عبر عاصمة الولاية بورتو أليغري، يبلغ الآن 4.02 متر. ومستوى الفيضان يعتبر 3 أمتار

المصدر: "نوفوستي"

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