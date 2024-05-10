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البرازيل تحتفي بـ"كاراميلو" بعد بقائه عدة أيام على سطح منزل (فيديو)

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البرازيل تحتفي بـ
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حظي الحصان البرازيلي "كاراميلو" باهتمام كبير بعد أن صورته مروحية وهو محاصر على سطح أحد المنازل في جنوب البرازيل، حيث أودت الفيضانات العارمة بحياة أكثر من 100 شخص.

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وبعد حوالي 24 ساعة من رصده لأول مرة، ومع مطالبة الناس بإنقاذه، نجح فريق في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية أمس الخميس في إنقاذ كاراميلو.

وكان الحصان البني واقفا على شريطين ضيقين من الأسبستوس لعدة أيام في مدينة كانواس، وهي مدينة تقع في منطقة بورتو أليغري الحضرية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في الولاية، والتي تم عزل الكثير منها بسبب مياه الفيضانات.

وصعد رجال الإطفاء والأطباء البيطريون إلى السطح المغمور بالمياه، وقاموا بتخدير الحصان وشل حركته، ثم وضعوه على قارب قابل للنفخ. وشاركت في العملية 4 قوارب مطاطية و4 سفن دعم، مع رجال إطفاء وجنود ومتطوعين آخرين.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في ريو غراندي دو سول بمقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص. وتم الإبلاغ عن 136 آخرين في عداد المفقودين ونزح أكثر من 230 ألف شخص، وفقا لسلطات الولاية.

ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد الحيوانات التي قُتلت أو فقدت، لكن وسائل الإعلام المحلية قدرت العدد بالآلاف.

المصدر: أ ب

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