البرازيل تحتفي بـ"كاراميلو" بعد بقائه عدة أيام على سطح منزل (فيديو)

حظي الحصان البرازيلي "كاراميلو" باهتمام كبير بعد أن صورته مروحية وهو محاصر على سطح أحد المنازل في جنوب البرازيل، حيث أودت الفيضانات العارمة بحياة أكثر من 100 شخص.

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وبعد حوالي 24 ساعة من رصده لأول مرة، ومع مطالبة الناس بإنقاذه، نجح فريق في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية أمس الخميس في إنقاذ كاراميلو.

وكان الحصان البني واقفا على شريطين ضيقين من الأسبستوس لعدة أيام في مدينة كانواس، وهي مدينة تقع في منطقة بورتو أليغري الحضرية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في الولاية، والتي تم عزل الكثير منها بسبب مياه الفيضانات.

وصعد رجال الإطفاء والأطباء البيطريون إلى السطح المغمور بالمياه، وقاموا بتخدير الحصان وشل حركته، ثم وضعوه على قارب قابل للنفخ. وشاركت في العملية 4 قوارب مطاطية و4 سفن دعم، مع رجال إطفاء وجنود ومتطوعين آخرين.

O resgate do cavalo caramelo não é mimimi. Tem gente achando ruim de ver essa operação pra salvar ele. Se você não fica feliz em ver um animal sendo salvo também, você não aprendeu nada nessa vida



pic.twitter.com/66wIHRwadR — Matheus (@odontinho) May 9, 2024

“Caramelo”, le cheval piégé par les inondations au Brésil a été sauvé.



Piégé par les pluies torrentielles qui frappent le pays; pompiers, vétérinaires, soldats et autres volontaires sont venus à son secours. pic.twitter.com/zjDurDLBIW — Vakita (@vakitamedia) May 10, 2024

🚨RESGATADO:



obrigado a todos envolvidos, o caramelo foi resgatado... agora meu coração está em paz ❤️🥰🥹 pic.twitter.com/HmaYjmoFf0 — iti malias 😍 (@itimaliasof) May 9, 2024

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في ريو غراندي دو سول بمقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص. وتم الإبلاغ عن 136 آخرين في عداد المفقودين ونزح أكثر من 230 ألف شخص، وفقا لسلطات الولاية.

ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد الحيوانات التي قُتلت أو فقدت، لكن وسائل الإعلام المحلية قدرت العدد بالآلاف.

“Caramelo”, le cheval piégé par les inondations au Brésil a été sauvé.



Piégé par les pluies torrentielles qui frappent le pays; pompiers, vétérinaires, soldats et autres volontaires sont venus à son secours. pic.twitter.com/zjDurDLBIW — Vakita (@vakitamedia) May 10, 2024

Toda a sequência do resgate do cavalo caramelo. No caminho o veterinário também salvou doguinhos ilhados. pic.twitter.com/eP6nGDIw8f — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 9, 2024

المصدر: أ ب