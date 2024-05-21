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نقل وزير الدفاع الإيطالي إلى المستشفى على وجه السرعة بعد أزمة صحية مفاجئة

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نقل وزير الدفاع الإيطالي إلى المستشفى على وجه السرعة بعد أزمة صحية مفاجئة
AP
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن وزير الدفاع، غويدو كروسيتو، أصيب بوعكة صحية خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى وقد نقل إلى المستشفى على عجل بسيارة إسعاف.

وأوضحت قناة "راي نيوز" التلفزيونية الإيطالية: غادر الوزير المجلس الأعلى للدفاع مبكرا، وتم نقله إلى مستشفى كارلو دي نانسي في روما، وهي المنشأة نفسها التي تم إدخاله إليها في فبراير الماضي.

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وتم نقل وزير الدفاع إلى المستشفى في فبراير الماضي، بعد ألم شديد في الصدر، ودخل غرفة الطوارئ في مستشفى كارلو دي نانسي في روما.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أنه "بعد العلاج في المستشفى تم تشخيص التهاب التامور الخفيف التهاب غشاء القلب، وكان كروسيتو يعاني بالفعل من بعض مشاكل القلب في عام 2013".

يشار إلى أنه في الوقت الحالي لم ترد أي معلومات إضافية عن وضعه من وزارة الدفاع أو العاملين في المستشفى.

المصدر: RT + "راي نيوز" الإيطالية

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