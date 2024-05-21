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أطباء: رئيس وزراء سلوفاكيا في وعيه ويتواصل مع من حوله

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أطباء: رئيس وزراء سلوفاكيا في وعيه ويتواصل مع من حوله
AP
مستشفى "روزفيلت" في مدينة بنسكا بيستريتسا السلوفاكية
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أفاد المستشفى في مدينة بانسكا بيستريتسا الذي يتلقى فيه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو العلاج بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، بأنه لا يزال في وعيه ويتواصل مع المحيطين به.

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وقال مستشفى "روزفيلت" في بيان نشره عبر "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "خلال الاستشارة الطبية التي أجريت في الصباح، خضع رئيس الوزراء لفحص التصوير المقطعي المحوسب للتجويف البطني. وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ إجراءات أخرى لتحسين حالته الصحية"، مضيفا أن "المريض لا يزال في وعيه ويتواصل مع من حوله".

وذكر المستشفى الاثنين أن حالة فيتسو تتحسن. وفي وقت سابق أفيد بأن رئيس سلوفاكيا المنتخب بيتر بيليغريني زاره في المستشفى وتبادل أطراف الحديث معه.

وكان فيتسو أصيب في 15 مايو بعدة طلقات نارية، بما في ذلك في البطن، على يد الكاتب يوراي تسينتولا البالغ من العمر 71 عاما، وقالت الشرطة إنه كان يعارض سياسة الحكومة ونفذ الهجوم بدافع الكراهية السياسية، لكنه تصرف بمفرده ولم يكن ينتمي إلى أي منظمة راديكالية.

المصدر: وكالات

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