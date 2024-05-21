بلينكن: لو توفرت معلومات عن مكان السنوار سنمررها إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لو توفرت معلومات عن مكان وجود رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار كنا سنمررها إلى إسرائيل.

وذكر أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، أن "ما من جهة دافعت عن تل أبيب أكثر من الرئيس جو بايدن وخاصة بعد هجمات 7 أكتوبر".

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وأضاف بلينكن: "فرضنا أكثر من 600 عقوبة على شخصيات وكيانات إيرانية منذ تولى الرئيس بايدن الحكم.. ولو توفرت لدينا معلومات عن موقع وجود يحيى السنوار كنا سنمررها إلى إسرائيل".

وأشار أنتوني بلينكن في حديثه أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأخير حول إسرائيل.

يذكر أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

المصدر: وكالات