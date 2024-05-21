بلينكن: الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على مدعي الجنائية الدولية

أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء بأن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأخير حول إسرائيل.

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وقال بلينكن اليوم الثلاثاء: "إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة رد مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة".

هذا وأعلن بلينكن في وقت سابق رفض الولايات المتحدة قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن إسرائيل وحركة "حماس".

واعتبر أن هذا القرار "لن يساعد بأي شيء، بل من شأنه أن يقوض الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار الذي سيؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وزيادة توريدات المساعدات الإنسانية، وذلك من أهداف الولايات المتحدة التي تواصل السعي لتحقيقها".

يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: سويس إنفو