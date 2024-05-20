الطوارئ الروسية ترسل طائرة ثانية للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

أفاد المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ الروسية بأن طائرة ثانية من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة، تقوم بنقل مجموعة عناصر "سنتر سباس" للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

وجاء في بيان المكتب، أن طائرة مختصة تحمل مجموعة من رجال الإنقاذ من وزارة حالات الطوارئ الروسية، توجهت إلى تبريز للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تم فقدانها أمس في الجبال.

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وقال البيان: "أقلعت طائرة خاصة ثانية تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية من موسكو إلى تبريز، وستنقل طائرة إيل-76، عناصر مختصة من الوزارة ومروحية سنتر سباس (مركز الإنقاذ)، إلى موقع عملية البحث والإنقاذ في إيران لإجراء عملية بحث من الجو".

تضم المجموعة بشكل إجمالي، 47 شخصا وثلاثة فرق كلاب مدربة وأربع قطع من المعدات، بما في ذلك طائرة هليكوبتر.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

المصدر: تاس