بولندا .. قوات الأمن تعتدي بالضرب على 5 مهاجرين وتطردهم نحو الحدود البيلاروسية

أفادت لجنة الحدود البيلاروسية اليوم السبت بأن قوات الأمن البولندية اعتدت بالضرب على 5 مهاجرين ومن ثم ألقتهم على الحدود البيلاروسية بعد طردهم من بولندا.

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وأوضحت اللجنة في منشور عبر "تلغرام": "ألقت قوات الأمن البولندية أمس الجمعة الـ 17 من مايو خمسة لاجئين في الأراضي البيلاروسية بعد ضربهم والاعتداء عليهم جسديا".

وأضاف البيان أن حرس الحدود البيلاروسي عثر في ذات اليوم على خمسة مواطنين صوماليين تعرضوا للضرب على الحدود مع بولندا، وقدم لهم الجنود الإسعافات الأولية واستدعوا سيارة إسعاف وفرقة متخصصة للتحقيق بهذا الصدد.

وأشار التقرير إلى أن الأطباء الذين وصلوا إلى الموقع شخَّصوا حالة اللاجئين الخمسة بإصابات متفاوتة في الأرجل إلى جانب الكدمات، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، بينما تم تسليم الآخرين إلى المحققين لإجراء التحقيقات اللازمة.

ووفقا للبيان قال اللاجئون لفرق التحقيق البيلاروسية إنه تم احتجازهم في الأراضي البولندية وعندما طلبوا اللجوء تم الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الأمن البولندية باستخدام أدوات مختلفة ومن ثم تم دفع الرجال الذين تعرضوا للضرب بوحشية عبر البوابة في السياج إلى الجانب البيلاروسي.

هذا وتستمر سياسة معاداة الهجرة في بولندا والتي أدت إلى وفاة أربعة أجانب منذ بداية العام وحده.

ومنذ عام 2021، توفي 54 أجنبيا على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي، بينهم 25 على الحدود مع بولندا، و9 مع ليتوانيا، و20 مع لاتفيا.

المصدر: RT