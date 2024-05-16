فنلندا تمنح اللجوء لستة مهاجرين فقط من القادمين عبر الحدود مع روسيا

أعلنت هيئة الهجرة الفنلندية أنها منحت اللجوء لستة مهاجرين فقط من القادمين إلى فنلندا عبر حدودها مع روسيا منذ أغسطس عام 2023.

ونقلت قناة Yle المحلية عن المتحدث باسم هيئة الهجرة، يوهو ريبو، قوله إن "القرارات الإيجابية بشأن منح اللجوء كان عددها 6، والقرارات السلبية 96. وحسبما أعرف تم تقديم الطعن في 50 قرارا أمام المحكمة الإدارية".

ويشار إلى أن فنلندا تلقت ما مجموعه 1313 طلبا للحصول على اللجوء خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى مايو 2024. وحتى الآن نظرت هيئة الهجرة في 365 طلبا منها.

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ومعظم طالبي اللجوء من مواطني سوريا والصومال واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن السلطات الفنلندية قررت إغلاق الحدود مع روسيا منذ أواخر 2023 على خلفية تدفق المهاجرين من دول آسيا وإفريقيا.

واتهمت فنلندا روسيا بخلق أزمة المهاجرين على حدودها، لكن موسكو رفضت تلك الاتهامات معتبرة أنه لا يوجد أي أساس لها.

المصدر: نوفوستي