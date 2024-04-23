صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المهاجرين

أفادت صحيفة "هلسنغين سانومات" الفنلندية بأن سلطات البلاد أجلت إعداد مشروع القانون حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من جهة الحدود الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون، التي تعده وزارة الداخلية الفنلندية لن يكون جاهزا قبل الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تعول على تبني القانون قبل انتهاء الدورة الربيعية للبرلمان الفنلندي.

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وينص مشروع القانون على أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين من جهة الحدود الروسية سيبقون في مراكز استقبال خاصة بالقرب من الحدود خلال فترة النظر في طلباتهم للحصول على اللجوء. وفي حال رفض اللجوء سيتم ترحيلهم من البلاد فورا.

وقررت السلطات الفنلندية صياغة القانون المذكور على خلفية تدفق المهاجرين من دول آسيا وإفريقيا على الحدود بين فنلندا وروسيا.

وأغلقت فنلندا جميع معابر الحدود مع روسيا حتى إشعار آخر. واتهمت روسيا بخلق أزمة الهجرة على حدودها، لكن موسكو رفضت جميع الاتهامات لها بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي