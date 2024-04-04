فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا إلى أجل غير مسمى

أفادت وزارة الداخلية الفنلندية، بأن الحكومة قررت تمديد إغلاق الحدود مع روسيا حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "قررت الحكومة أن يستمر إغلاق نقاط التفتيش على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا اعتبارا من 15 أبريل 2024".

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بالإضافة إلى ذلك، اعتبارا من 15 أبريل، سيتم إغلاق نقاط التفتيش البحرية في هاباساري وميناء نويجاما وسانتيو أمام سفن الرحلات من أجل منع الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وكان قرار حكومة فنلندا السابق بإغلاق الحدود مع روسيا، ساريا حتى 14 أبريل.

بدأت فنلندا في فرض قيود على المعابر الحدودية مع روسيا، اعتبارا من نوفمبر 2023 وسط تدفق غير منضبط للاجئين من دول ثالثة، وهو ما ألقت هلسنكي باللوم فيه على موسكو.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن تورطها في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ووصفت هذه الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.

المصدر: نوفوستي