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هلسنكي قلقة من هجر الفنلنديين للأراضي القريبة من الحدود الروسية

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هلسنكي قلقة من هجر الفنلنديين للأراضي القريبة من الحدود الروسية
Globallookpress IMAGO/Lauri Heino
معبر "فاليما" على الحدود بين روسيا وفنلندا-صورة أرشيفية
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أعلن نائب قائد حرس الحدود الفنلندي الشرقي هيكي أهتيانن في مقابلة مع موقع Yle أن السياج على الحدود مع روسيا واستخدام أحدث التقنيات لن يحل محل الناس.

وقال أهتيانن إن السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية هم أول من يلاحظ وجود أشخاص مشبوهين على الحدود ويتصلون بخدمة الحدود.

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واعتبر أن تدفق السكان من المناطق الحدودية قد يؤثر على الوضع العام على الحدود مع روسيا.

كما أكد أن السياج الحدودي الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر لا يغطي الحدود بالكامل ولن يشكلن عائقا كاملا أمام المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق أن السلطات الفنلندية تخطط لبناء سياج على الحدود مع روسيا بشكل سريع.

وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة.

المصدر: غازيتا. رو

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