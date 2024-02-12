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الداخلية الفنلندية تقترح مشروع قانون يحظر حركة اللاجئين داخل البلاد وفي أوروبا

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الداخلية الفنلندية تقترح مشروع قانون يحظر حركة اللاجئين داخل البلاد وفي أوروبا
Globallookpress IMAGO/Jussi Nukari
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أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أنها قدمت مشروع قانون حول الإجراءات الحدودية التي تمنع اللاجئين من التنقل داخل البلاد حتى يتم اتخاذ قرار بشأن منحهم اللجوء.

وقالت الوزارة في بيان: "قدمت وزارة الداخلية مسودة اقتراح للموافقة على إدخال إجراء حدودي يقضي بمعالجة الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بلد قريب من الحدود بشكل أكثر كثافة".

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وأضافت: "يجب أن يكون مقدمو الطلبات في/ أو بالقرب من الحدود أثناء النظر في طلبهم اللجوء. ومن الناحية العملية، يجب على مقدم الطلب البقاء في منطقة محددة في مركز الإيواء".

والهدف من مشروع القانون هو منع طالبي اللجوء من التنقل داخل فنلندا والتسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قبل الحصول على قرار اللجوء. حيث كان في السابق من الممكن للمتقدمين التحرك بحرية.

وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي فرض قيود على الدخول عبر روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة.

المصدر: نوفوستي

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