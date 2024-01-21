رئيس فنلندا يعارض منح الجنسية لمواطني الدول التي تمنع حمل جنسية ثانية

عارض الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، الذي تنتهي فترة ولايته في نهاية فبراير، منح جواز سفر فنلندي لمواطني الدول التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

صرح بذلك في آخر جلسة له كرئيس، في "ساعة الأسئلة والأجوبة الرئاسية" التقليدية يوم الأحد على راديو سوومي.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تعترف بالجنسية الثانية وتعتبر الشخص الذي يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيتها فقط مواطنا روسيا.

وقال الرئيس الفنلندي: "في عام 2013، كان هناك الكثير من النقاش حول هذه القضية (المواطنة المزدوجة)، وحتى ذلك الحين اقترحت الانتقال إلى المعاملة بالمثل، أي منح الجنسية فقط للأشخاص الآتين من بلدان تعترف بشكل متبادل بالجنسية المزدوجة للفنلنديين الذين ذهبوا إلى هناك"، مضيفا أن "روسيا لا تعترف بالجنسية المزدوجة".

كما أعرب عن رفضه سحب جوازات السفر الفنلندية من الروس بأثر رجعي.

وخلال مناظرة أجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق جميع المرشحين الرئاسيين في البلاد تقريبا على هذا الاحتمال.

ومن المقرر إجراء الانتخابات لاختيار رئيس جديد للدولة في 28 يناير.

المصدر: تاس