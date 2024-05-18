الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية الليلة الماضية".

وأوضحت الوزارة أن "المسيرة الأوكرانية تم إسقاطها فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس