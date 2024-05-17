ذكرت مجلة "Esquire" الأمريكية نقلا عن متخصص في كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 التابع لقوات كييف أن حوالي ثلث الطائرات المسيرة التي تلقتها القوات الأوكرانية لا تعمل بشكل جيد.

ووفقا للمجلة، فإن الطائرات المسيرة التي يتم استلامها "تخضع لمراقبة الجودة وأن ما بين 20 و30 بالمائة منها تعاني من خلل".

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وقال أحد الفنيين المشغلين للمسيرات لدى القوات المسلحة الأوكرانية للمجلة "إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في قذائف المدفعية، والطائرات بدون طيار غير قادرة على الاستعاضة عنها".

واعترف بأن العديد من الطلعات الجوية لهذه الطائرات تنتهي بالفشل.

وتشير المجلة إلى أنه مقابل كل طائرة مسيرة أوكرانية يوجد حاليا حوالي خمس طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الروسية.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن كبار ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، يرون أن "خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف وسط نقص حاد في الذخيرة، فضلا عن تقويض الروح المعنوية في صفوف القوات الأوكرانية".

و أبرزت "نيويورك تايمز" ثلاث نقاط ضعف رئيسية يعاني منها الجيش الأوكراني، وهي نقض الذخيرة ونقص عدد العسكريين وضعف الدفاع الجوي.

ويوم أمس ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين من مجموعة قوات "الجنوب" عززوا مواقعهم وهزموا لواءين أوكرانيين بالقرب من تشاسوف يار وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، قد قال في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" إنه متفائل بشأن تقدم القوات الروسية على محور تشاسوف يار، وإن المقاتلين الروس يقومون بعمليات داخل حدود المدينة.

المصدر: نوفوستي