أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن كبار ضباط القوات الأوكرانية يعتقدون أن الجبهة قد تنهار هذا الصيف وسط نقص حاد في الذخيرة، فضلا عن تدهور الروح المعنوية لدى العسكريين الأوكرانيين.

وكتبت الصحيفة: "لقد رسم العديد من كبار الضباط الأوكرانيين، توقعات قاتمة تفيد بأن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف. كما أعربوا عن مخاوفهم من تقويض الروح المعنوية بين القوات الأوكرانية بسبب النقص الشديد في الذخيرة".

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ووفقا للصحيفة، إذا لم يتغير الوضع في ساحة المعركة في المستقبل القريب، فإن أوكرانيا بشكلها الحالي ستبقى شيئا من الماضي.

وترى الصحيفة، أن الغرب يفرط في ثقته في العقوبات، معتقدا أنها ستجبر روسيا على الخضوع لطلباته، والغرب بذلك يقدم أمانيه كواقع لم يتحقق بزعمه بأن الروس يعارضون الرئيس فلاديمير بوتين.

وتؤكد بوليتيكو أنه "بدلا من ذلك، ظل الاقتصاد الروسي صامدا وعزز الرئيس بوتين سلطته في البلاد".

في وقت سابق، أبرزت "نيويورك تايمز" ثلاث نقاط ضعف رئيسية يعانيها الجيش الأوكراني، وهي نقض الذخيرة ونقص عدد العسكريين وضعف الدفاع الجوي.

ونقلت عن كريستوفر كافولي قائد القوات الأمريكية في أوروبا أن وضع قوات كييف تدهور بشكل كبير على الجبهة الشرقية.

المصدر: نوفوستي