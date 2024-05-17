حزب تركي يدعو لتجمعات جماهيرية ضد محاكمة قيادات كردية بارزة

دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا لتجمعات جماهيرية رفضا لقرارات الأحكام الصادرة بحق قيادات بارزة في حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في "قضية كوباني".

ودعا DEM Partisi، وهو الحزب الذي يعتبر الحاضنة السياسية الرئيسية للأكراد في تركيا، لتجمعات جماهيرية كبيرة عصر يوم غد السبت، كمرحلة أولى من الاحتجاجات وفق الإعلان، في كل من مدن اسطنبول، وديار بكر، وأضنة، تحت عنوان "الديمقراطية للجميع"، وذلك للتعبير عن رفض قرارات الأحكام الصادرة بحقّ قيادات بارزة في حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في القضية التي تعرف اصطلاحا وقانونياً في تركيا "قضية كوباني".

وكان مكتب الوالي في كل من دياربكر وماردين جنوب شرقي تركيا، وهي من مناطق الأغلبية الكردية، قد أصدروا قرارا مساء أمس، يقضي بمنع التجمعات والتظاهرات في المدينتين المذكورتين، وكذلك منع الدخول لهاتين المدينتين، لمدة أربعة أيام، في محاولة لمنع المظاهرات والتجمعات بمناطق الأغلبية الكردية، رفضا للأحكام الصادرة أمس.

ومتوقع إلى حد كبير، وقوع مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن والشرطة في أماكن هذه التجمعات التي تمت الدعوة إليها اليوم، ومن المتوقع أيضا أن تزداد رقعة المناطق التي يدعوا فيها هذا الحزب لتجمعات شعبية رافضة للأحكام الصادرة.

المصدر: RT