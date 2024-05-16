القضاء التركي يصدر أحكاما على قياديين في "حزب الشعوب الديمقراطية الكردي"

أصدر القضاء التركي أحكاما على قياديين في "حزب الشعوب الديمقراطية الكردي" بقضية "أحداث كوباني"، المبنية على "الدعوات للمظاهرات عقب تفجيرات كوباني".

وجاءت قائمة الأحكام كما يلي:

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القيادي بالحزب ومؤسسه ورئيسه السابق، صلاح الدين ديميرطاش، السجن 28 سنة و6 أشهر، بتهمة تخريب الوحدة والتضامن، هو قابع بالسجن منذ اعتقلته السلطات التركية في 4 أكتوبر 2016 مع الرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيغين يوكسكداغ، و13 نائبا عن الحزب، بتهمة "التعاون مع حزب العمال الكردستاني".

فيغين يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، ومسجونة منذ أكتوبر 2016، حكمت بالسجن 30 سنة.

صباحات تونجيل 12 سنة، سيتم الإفراج عنها الآن، بعد قضائها المدة داخل السجن مع قرار "منعها من السفر لخارج البلاد".

كل من أحمد تورك رئيس بلدية ماردين، وأمينة آينا، 10 سنوات.

ألتان تان وآيهان بيلغين، براءة.

آينور آشان، 9 سنوات.

آيلا أكات آتا، إخلاء سبيل.

غولتان كيشاناك، 12 سنة.

المصدر: RT