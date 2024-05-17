بوتين يضع الورود على نصب تذكاري لجنود سوفييت قضوا دفاعا عن الصين

من مدينة هاربن.. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومه الثاني من زيارته إلى الصين بوضع باقة من الورود على نصب تذكاري لجنود سوفييت ضحوا بأرواحهم في معارك تحرير الصين.

يوجد 36 موقعا تذكاريا عسكريا في مقاطعة "هيلونغجيانغ" من أصل 85 موقعا في الصين أقيمت تخليدا لذكرى الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير شمال شرق الصين من الغزاة اليابانيين في أغسطس وسبتمبر 1945.

يوجد اثنان منها في مدينة هاربن، هما النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر في وسط هاربن والمقابر العسكرية هوانغشان.

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وكتب على النصب التذكاري في هاربن باللغة الروسية: "المجد الأبدي للأبطال الذين سقطوا في المعارك من أجل الحرية والاستقلال لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية".

وكتب أيضا باللغة الصينية: "الذاكرة الأبدية لأبطال الجيش السوفيتي الذين لقوا حتفهم في المعارك من أجل تحرير شمال شرق الصين".

وعلى الجانب الخلفي من النصب تم نقش لوحة منفصلة باللغتين الروسية والصينية، كتب عليها: "أقامت قيادة الجيش السوفيتي هذا النصب التذكاري في يوم الذكرى 28 لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى تخليدا لذكرى جنود الجيش الأحمر الذين لقوا حتفهم في معارك ضد الغزاة اليابانيين 1945، 7 نوفمبر".

المصدر: تاس