بوتين: روسيا وشركاؤها لا يفبلون بالوضع في العالم وبسلوك الغرب الرافض للتنوع الحضاري والثقافي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وشركاءها غير قابلين بالوضع الحالي في العالم عندما يسعى الغرب إلى حرمان الدول الأخرى من اختيار من تتعاون معه.

وأوضح بوتين في حوار مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قبيل زيارته الرسمية للصين، أن "الأرض هي مهد الإنسانية، ووطننا المشترك، ونحن جميعا سكانها ومتساوون، وأنا متأكد من أن وجهة النظر هذه تتشاركها غالبية الناس على هذا الكوكب"، وأضاف أن "البلدان التي تعتبر نفسها تنتمي إلى ما يسمى بالمليار الذهبي يبدو أنها لا تعتقد ذلك".

ووفقا له، فإن "النخب الغربية بقيادة الولايات المتحدة ترفض احترام التنوع الحضاري والثقافي وترفض القيم التقليدية التي تشكلت على مدى قرون".

وقال الرئيس الروسي إن الدول الغربية "في محاولتها الحفاظ على هيمنتها العالمية، انتحلت لنفسها الحق في أن تملي على الشعوب الأخرى من يمكنهم أن يكونوا معه أصدقاء ومن يتعاونون معه أو لا يتعاونون".

وأضاف أن "الغرب يمنع الدول الأخرى من حقها في اختيار منوال التنمية، ولا تؤخذ المصالح بعين الاعتبار، كما كان الحال في الماضي، فهم يسعون جاهدين لضمان رفاهيتهم على حساب الدول الأخرى ويلجأون إلى الأساليب الاستعمارية الجديدة لتحقيق ذلك"، مؤكدا أن "من الطبيعي أن لا يناسب هذا الوضع لا روسيا ولا شركاءها".

المصدر: الكرملين