 
مباشر
عاجل
بيلاوسوف: المهمة الأساسية أمامي بصفتي وزير الدفاع تلبية حاجة الجيش من الأسلحة

بايدن يهنئ هرتصوغ بعيد استقلال إسرائيل ويؤكد التزامه بضمان أمنها

أخبار العالم

بايدن يهنئ هرتصوغ بعيد استقلال إسرائيل ويؤكد التزامه بضمان أمنها
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xj9j

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ هنأه فيها بعيد استقلال إسرائيل السادس والسبعين، وأكد التزامه الثابت بأمن إسرائيل.

وأشار بايدن في الرسالة إلى أن الولايات المتحدة "فخورة بعلاقتنا الدائمة مع إسرائيل"، وسط توتر العلاقات في الأسابيع الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بوقف شحنات الأسلحة إذا توغل الجيش الإسرائيلي في رفح.

وأضاف بايدن: "لقد كان العام الماضي مؤلما للغاية، حيث تعرضت إسرائيل لأسوأ هجوم في تاريخها في 7 أكتوبر 2023. لكن شعب إسرائيل أظهر قوة ومرونة هائلتين"، مشيرا إلى أنه "مؤيد لإسرائيل مدى الحياة"، مشددا على "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

وختم رسالته قائلا: "إنني أتطلع إلى مواصلة دولنا العمل معا لصياغة مستقبل أكثر إشراقا لجميع شعوبنا. آمل أن يجلب العام المقبل المزيد من السلام والفرح بدلا من المعاناة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا