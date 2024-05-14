بايدن يهنئ هرتصوغ بعيد استقلال إسرائيل ويؤكد التزامه بضمان أمنها

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ هنأه فيها بعيد استقلال إسرائيل السادس والسبعين، وأكد التزامه الثابت بأمن إسرائيل.

وأشار بايدن في الرسالة إلى أن الولايات المتحدة "فخورة بعلاقتنا الدائمة مع إسرائيل"، وسط توتر العلاقات في الأسابيع الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بوقف شحنات الأسلحة إذا توغل الجيش الإسرائيلي في رفح.

وأضاف بايدن: "لقد كان العام الماضي مؤلما للغاية، حيث تعرضت إسرائيل لأسوأ هجوم في تاريخها في 7 أكتوبر 2023. لكن شعب إسرائيل أظهر قوة ومرونة هائلتين"، مشيرا إلى أنه "مؤيد لإسرائيل مدى الحياة"، مشددا على "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

وختم رسالته قائلا: "إنني أتطلع إلى مواصلة دولنا العمل معا لصياغة مستقبل أكثر إشراقا لجميع شعوبنا. آمل أن يجلب العام المقبل المزيد من السلام والفرح بدلا من المعاناة".

US President Joe Biden's Independence Day letter to President Herzog: "I hope that the coming year brings more peace and joy than suffering." pic.twitter.com/L9SiY5gUvU — Amy Spiro (@AmySpiro) May 14, 2024

المصدر: RT