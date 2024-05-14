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احتجاجا على الإهمال.. سكان مستوطنات شمال إسرائيل يغلقون الطرقات (فيديو)

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أغلق سكان المستوطنات في شمال إسرائيل الطرقات احتجاجا على إهمالهم من قبل الدولة، فيما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الاستقلال لن يكتمل دون إعادة النازحين إلى منازلهم بالشمال.

وكتب لابيد في منشور عبر منصة "أكس": "لن يكتمل يوم الاستقلال إذا لم تعلن الحكومة الإسرائيلية أن سكان الشمال سيعودون إلى ديارهم في الأول من سبتمبر"، بداية العام الدراسي في إسرائيل.

وحسب معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، فإن إسرائيل أخلت 43 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن عدد الذين ما زالوا نازحين عن منازلهم في هذه المستوطنات يبلغ 61 ألفا و76 إسرائيليا، بينما لم تحدد الحكومة موعدا لعودتهم.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT

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