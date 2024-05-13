صحيفة أوكرانية: العائلات بدأت بمغادرة خاركوف

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية اليوم الاثنين أن بعض العائلات بدأت بمغادرة خاركوف، كما بدأ سكان المدينة أيضا باسترجاع سياراتهم المعروضة للبيع.

وقالت الصحيفة نقلا عن أحد السكان المحليين، إن "الوضع في المدينة هادئ بشكل عام، وأن بعض العائلات التي لديها أطفال بدأت بمغادرة المدينة، كما بدأ السكان باسترجاع سياراتهم المعروضة للبيع في عدة ساحات".

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وأفاد مجلس مدينة خاركوف، نقلا عن عمدة المدينة إيغور تيريخوف، في وقت سابق قوله: "إنه لا توجد خطط لإجلاء السكان من خاركوف وأن الوضع في المدينة هادئ".

وأوضح تيريخوف أن مجلس الدفاع الإقليمي قرر "إجلاء سكان المناطق الواقعة بالقرب من منطقة القتال فقط"، ووفقا له، لا توجد شروط مسبقة لإخلاء خاركوف.

بدورها، أفادت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أنه تم في الوقت الحالي إجلاء عدة آلاف من السكان من عدة مناطق في المقاطعة، وتستمر عملية الإجلاء منذ أكثر من يومين.

كما كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة.

هذا ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الأحد، الوضع العملياتي على محور خاركوف بأنه صعب، واعترفت بـ"نجاح تكتيكي" للقوات الروسية.

المصدر: تاس