احتجاجا على حرب غزة.. انطلاق اعتصام طلاب جامعة لوفن في بلجيكا (فيديو)

بدأت أولى أيام الاعتصامات الطلابية بجامعة لوفن في بلجيكا اليوم الاثنين احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وللضغط على إدارة الجامعة لمقاطعة إسرائيل.

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واتسعت دائرة الاحتجاجات الطلابية لتخرج من الولايات المتحدة إلى العالم أجمع، مع انضمام جامعات جديدة إلى الحركة المؤيدة للفلسطينيين، والرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي هولندا، أقام طلاب مخيما في حرم جامعة أمستردام، وطالبوا الجامعة بقطع كل علاقاتها مع إسرائيل. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية نحو 10 خيام على العشب بين مبان جامعية، وعشرات الطلاب، بعضهم يضع كوفية.

وتظاهر مئات الطلاب بعدد من الجامعات في كل من بلجيكا وبريطانيا، تأييدا للفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم جامعة خنت البلجيكية، إن نحو 100 طالب احتلوا أجزاء من الجامعة، مضيفة أن الطلاب قالوا إن الاحتجاج سيستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

ويطالب المحتجون بوقف الشراكة الاقتصادية بين جامعة خنت وإسرائيل، ويهددون بالتصعيد.

المصدر: RT